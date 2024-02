Luísa Sonza vê rejeição a artistas jovens: 'Isso acontece por ignorância'

Luísa Sonza se apresentou neste sábado [(3) no Planeta Atlântida, festival tradicional do verão gaúcho em Xangri-lá, balneário no RS.

Em entrevista a Splash, a cantora e compositora contou como é se apresentar em casa e comentou sua teoria sobre a rejeição a artistas jovens.

A dona do álbum 'Escândalo Íntimo' afirma que parte do público não aceita o trabalho de novos músicos por ignorância, falta de visão, por não conseguir entender as novas expressões.