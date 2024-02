Ivete anuncia turnê de 30 anos de carreira com 30 shows pelo Brasil

Os ingressos estão disponíveis a partir de amanhã (6/2), no site da Eventim. Para quem optar pela entrada social, R$ 5 de cada ingresso serão destinados ao Instituto Ivete Sangalo.

Além dos ingressos comuns, há opções de pacote para fãs, com vários preços e diferentes tipo de vantagens.

O pacote "Clube da Veveta - A Festa", com preços de R$ 2.655 a R$ 3.000, proporciona uma experiência completa. Ele inclui um ingresso premium, acesso a um pocket show acústico exclusivo com Ivete, acesso à passagem de som, tour pelos bastidores, banheiro e bar exclusivos, kit VIP, e a chance de tirar uma foto em frente ao cenário VIP. Além disso, inclui um receptivo e traslado exclusivo até o local do show.

Com preços de R$ 1.155 a R$ 1.500, o pacote "Clube da Veveta - Abalou" inclui um ingresso premium. Isso dá direito a open bar, banheiro e bar exclusivos, acesso à passagem de som, kit VIP e entrada antecipada no local do show. Também oferece a customização de camisetas (disponibilidade limitada).

O pacote "Clube da Veveta - Sorte Grande", com preços de R$ 855 a R$ 1.200, também disponibiliza um ingresso premium. Neste caso, além de open bar, banheiro e bar exclusivos e kit VIP, inclui um laminado VIP da Ivete Sangalo.

Já os pacotes "Tempo de Alegria" e "Arerê", com preços de R$ 645 a R$ 990, garantem um ingresso premium nas áreas Pit PicPay A e B, respectivamente. Além disso, incluem kit VIP, pôster comemorativo da turnê e entrada antecipada no local do show.