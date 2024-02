Chuva, vaia, perrengue... Ensaios acabam hoje com Anitta pronta para bloco

Chega ao fim neste domingo (4) a turnê Ensaios da Anitta, maratona de 11 shows da poderosa que passou por dez capitais brasileiras no último mês. A cidade de São Paulo, que ganhou um show extra em seu aniversário de 470 anos, no dia 25/1, é a única que vê o evento duas vezes.

Com ingressos esgotados, a carioca leva nesta tarde o seu Ensaio novamente ao Memorial da América Latina. Evento tem participações especiais do trapper Veigh e de Xand Avião com seu forró eletrônico.

Com os Ensaios de Anitta 2024, a cantora terá reunido mais de 280 mil pessoas divididas em 10 cidades Imagem: Rafaael Strabelli/Divulgação