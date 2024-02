Efeito BBB 24: Real Madrid entra na onda do meme: 'Calma calabreso'

Nos comentários do perfil com mais de 152 milhões de seguidores, os fãs brincaram: "Tem dedo do Vini Jr. nisso". Outro sugeriu que o administrador do perfil seja brasileiro.

Toninho Tornado, o 'criador' do meme, comentou a foto com palmas e ganhou o apoio de centenas de fãs brasileiros.

De onde surgiu o 'calabreso'?

Na última festa do programa, Davi discutiu com Lucas e MC Bin Laden. Na ocasião, o motorista de aplicativo disse ao professor: "Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!".

O termo gerou estranhamento entre os brothers. Leidy, Giovanna e Marcus chamaram Davi para conversar sobre o significado da palavra.

Leidy questionou se o termo é gordofóbico: "O que é 'calabreso'? Não se faz de desentendido... Estão falando que calabreso é chamar a pessoa de gorda".