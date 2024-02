Vini Jr perde gol incrível, Real bate Getafe e assume liderança do Espanhol

O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Com a vitória, a equipe igualou o Girona em número de jogos (22) e ultrapassou o adversário em dois pontos (57 a 55).

Classificação e jogos La Liga

O Getafe está no meio da tabela. A equipe soma 29 pontos em 22 jogos e é o 10º colocado da competição nacional.

O próximo jogo do Real Madrid é o clássico contra o Atlético, terceiro colocado do Espanhol, com gosto de revanche. Recentemente, os Colchoneros eliminaram os comandados de Carlo Ancelotti da Copa do Rei. O Getafe encara o Betis também no próximo domingo.

Vini Jr. volta a ser alvo de racismo

Antes do início da partida, vários torcedores do Getafe gritaram "Vinicius Macaco!" em direção ao ônibus do Real Madrid, que se aproximava do Estádio Coliseu.