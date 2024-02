Dipirono, Salsicho, CNPJoto: os apelidos criados pelo autor de 'calabreso'

"Calabreso" é a palavra do dia após a treta tensa de Davi, MC Bin Laden e Lucas no "BBB 24". A expressão do baiano virou um dos assuntos mais comentados e é um dos termos mais pesquisados desta quinta-feira (1/2), de acordo com o Google Trends.

O que significa calabreso?

Embora Davi tenha dito sem saber o significado, a palavra nada mais é que um grande meme do humorista Toninho Tornado.

Em seus vídeos de pegadinha, Toninho costuma gravar a reação de seus alvos quando são chamados por esses nomes "inusitados". Por isso, "calabreso" é apenas uma das várias expressões que foram criadas desde que começou a gravar as brincadeiras. No Instagram, Tornado reagiu ao momento da treta no reality show.