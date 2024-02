Carnaval alternativo do Recife, Rec-Beat traz latinos, africanos e europeus

O line-up também destaca novos trabalhos de mulheres que refletem a pluralidade da música contemporânea brasileira e impulsiona talentos locais.

O Rec-Beat busca incessantemente por novas experiências sonoras que encontram no ambiente libertário, democrático e inclusivo do Carnaval, um território perfeito para a celebração da música e dos encontros entre as pessoas. Ao lado de nomes conhecidos, aparecem as novidades nacionais e internacionais com propostas que ampliam as experiências dos foliões para além de suas expectativas.

Gutie, curador do Rec-Beat

Conheça abaixo as atrações que se apresentam neste ano no Rec-Beat:

Internacionais

O trio colombiano Ácido Pantera se apresenta no dia 13/2, no Rec-Beat Imagem: Divulgação