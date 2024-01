Parcial UOL aponta eliminação de brother após distanciamento na votação

Luigi, que travava uma disputa acirrada com o brother pela permanência na casa, teve um salto na votação e se manteve acima de Juninho. Ao todo, somou 25,24% dos votos.

Por sua vez, Isabelle e Alane continuaram no topo como preferência do público e devem escapar do 6º Paredão, conforme a parcial do UOL. As sisters receberam 37,03% e 28,02% dos votos, respectivamente.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Resultado final 1 Isabelle 36,02%

2 Alane 27,01%

3 Lucas Luigi 23,27%

4 Juninho 13,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

