Deborah Secco explica motivo de evitar expor o marido, Hugo Moura

A estreia de Hugo na TV foi em 2017 na websérie O Quarto Ao Lado. Em 2018, ele entrou para o elenco de Segundo Sol (Globo), interpretando um dos garotos de programa da casa de Laureta, vivida por Adriana Esteves.

Em 2019, Hugo atuou em Malhação - Toda Forma de Amar, interpretando o lutador Daniel

Rasgando elogios: "O Hugo é uma das melhores pessoas que existem no mundo. Não tem uma pessoa que o conheça e não se apaixone perdidamente por ele. Ele é muito especial, é um dos meus seres humanos preferidos no mundo — junto da Maria. É um coração que não cabe no peito, e uma das pessoas mais generosas, empáticas e amorosas que conheço. Ele tem escuta e me ensina muito. E é uma grande sorte".