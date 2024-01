Com Luísa Sonza, Paula Toller celebra 40 anos de casamento com o público

E, como em todo casamento feito para durar, é bom tratar o parceiro com carinho. Nesse sentido, as escolhas da artista e de seu diretor musical, Liminha, foram um golaço. Arranjos descarnados, criados para valorizar as canções naquilo que elas têm de mais essencial: a relação entre ritmo, harmonia, melodia e letra.

A cantora Paula Toller passa pelo Rio com a turnê Amorosa; shows de sexta (26) e sábado (27) foram gravados Imagem: Rogério Fidalgo/AgNews

No palco, dois violões (Liminha e Gustavo Camardella), teclado (Ge Fonseca), baixo (Pedro Dias) e bateria (Adal Fonseca). Tudo muito simples e direto. Não há naipe de sopros, guitarras em altos brados, linhas de baixo mirabolantes, viradas de bateria em profusão. Mais do que a cantora, as canções são as grandes estrelas do espetáculo.

"Amorosa" é um nome apropriado para a turnê. Afinal, como em todo bom pop que se preza, a maior parte das letras fala de amor. A partir de "Fixação", canção que abre os trabalhos, a plateia embarca num karaokezão.

A maior parte do repertório de 27 músicas saiu dos álbuns do Kid Abelha: "Educação sentimental II", "Lágrimas e chuva", "No meio da rua", "Todo meu ouro", "No seu lugar", "Por que não eu?", "Alice (Não escreva aquela carta de amor)" e "Grand'hotel", entre outros sucessos.

Paula Toller convida a amiga Fernanda Abreu para show da turnê Amorosa, na sexta (26), no Vivo Rio Imagem: Rogério Fidalgo/AgNews

Salpicadas aqui e ali, canções da carreira solo de Paula Toller, como "Calmaí" e "Eu amo brilhar". Todas cantadas com fervor por uma plateia animada. Um dos melhores momentos foi o arranjo samba-rock para "Não vou ficar", composição de Tim Maia, sucesso na voz de Roberto Carlos nos anos 1970 e regravada pelo Kid Abelha em 1991.