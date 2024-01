Galvão Bueno volta à Globo, mas longe do esporte: 'Vai ser uma choradeira'

"Imagine alguém que morava na rua e virou desembargadora, imagine alguém que teve um AVC, perdeu a voz, vivia de cantar, e com esforço conseguiu voltar a cantar. Nós vamos contar juntos aqui e receber essas pessoas também, vai ser uma choradeira danada", afirmou.

O veterano já tinha adiantado o novo projeto em dezembro, durante o "Altas Horas", quando contou que passaria a fazer parte das manhãs de sábado da Globo.

A última transmissão ao vivo do narrador em sua antiga função, os jogos de futebol, aconteceu na final da Copa do Mundo do Catar, entre Argentina e França, no dia 18 dezembro de 2022.