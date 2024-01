BBB 24: Médico revela o que aconteceu com Vanessa Lopes e estado de saúde

Depois de muitas especulações, o pai de Vanessa Lopes publicou um vídeo falando sobre a filha. Na gravação, ele fez questão de agradecer as mensagens de carinho e o acolhimento que a tiktoker estava recebendo nas redes sociais.

Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado. Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos muito bem, é um momento de muito acolhimento, Alisson Ramalho.

O pai de Vanessa Lopes encerrou o vídeo adiantando que em breve Vanessa iria voltar para as redes sociais. Ele também aproveitou para reforçar o pedido por empatia. "Empatia salva vidas. Esse é um momento que precisamos de muito apoio e acolhimento", disse.