Rodriguinho avalia papo com psicóloga: 'Estava precisando me situar'

O cantor salientou que conversou com a psicóloga e isso o ajudou. "Vamos embora, vamos jogar. Ontem, eu tive uma conversa legal com a psicóloga, me deu uma luz para algumas coisas aí, que eu estava precisando. Me situar e segue. Estamos na chuva para se molhar, jogar da forma que a gente puder" destacou.

Mais tarde, no Quarto do Líder, o participante anunciou que estava difícil seguir no jogo. "Ai, amor, entrei numa viagem errada aqui. Realmente está difícil, p*ta que pariu", pontuou.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Vinicius, quem é o mais odiado da casa? Alane Beatriz Deniziane Davi Fernanda Giovanna Pitel Giovanna Isabelle Juninho Leidy Elen Lucas Luigi Lucas Henrique Marcus Vinicius Matteus Michel MC Bin Laden Raquele Rodriguinho Wanessa Camargo Yasmin Brunet

