Xamã sobre início de carreira: 'Não tinha para onde ir nem o que comer'

Dormia em ônibus. "Teve uma época em que eu dormia embaixo de um ônibus em Campo Grande para que ninguém me visse e contasse pra minha mãe. Quando chovia, dormia dentro do ônibus. Me escondia no fundo do busão para o piloto não me ver."

Como se sente hoje morando em uma casa grande. "Imaginava uma casa gigante, mas o meu gigante naquela época era pequeno (risos). Trabalhei tanto todos esses anos que ficou difícil de curtir meu canto. Tenho um estúdio aqui no meio da sala de cinema, é o lugar que eu mais frequento."

Festejos. "Na parte de cima, onde tem varanda e sinuca, fazemos resenha ouvindo um sambinha. Nos fins de semana minha família sempre vem. Minhas filhas, as mães delas, minha mãe... Tudo é motivo para festa. Seja um aniversário, seja um jogo do Fluminense."

Casa artística. "A casa é um ambiente 200% artístico. Tem um estúdio no meio da sala de cinema. É o lugar que eu mais frequento, tanto pra ver filme, quanto para ensaiar."