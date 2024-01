Maraisa mostra o rosto pela primeira vez após acidente na piscina

Maraisa, 36, mostrou seu rosto pela primeira vez após sofrer um acidente em Alagoas na semana passada.

O que aconteceu

Maraisa apareceu com hematomas no rosto. "Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros", escreveu a cantora no Instagram.

Ela passou três horas na ambulância até Maceió. Quando ela chegou no hospital, a equipe médica já estava a postos: "Fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco".