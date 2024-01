Mãe de MC Bin Laden entrega sonho de cantor com prêmio do BBB 24: 'Ajudar'

Em entrevista, Mariza contou o que o filho pensa em fazer com o dinheiro do prêmio. "O que ele mais sonha é poder ajudar as pessoas. Ele quer ajudar amigos que passam necessidade, moradores da comunidade que ele saiu, as creches que ele já ajuda sem ficar se autopromovendo, e poder dar uma vida melhor para a família dele."

A mãe do cantor, que é pastora, disse que ele também deve a intenção de ajudar os religiosos. "Ele quer poder comprar um terreno para construir um templo (evangélico)", completou.

Mariza ainda descreveu a participação do filho no BBB 24 como "original". Segundo a pastora, Bin Laden expôs todas as suas opiniões e não foi falso com ninguém.

