Influencer explica como teve caso com marido de melhor amiga, mas não sabia

Ela e o homem mantiveram "um caso por três meses", com trocas de mensagens e outros conteúdos. Até que ele "desapareceu da face da terra". A australiana explicou que só descobriu o motivo do sumiço do seu "namorado" no último domingo (14).

"Ele parou de enviar mensagens porque a esposa dele descobriu. Entretanto, a mulher dele é uma das minhas melhores amigas", falou a jovem.

Honey Brooks disse ter ficado "arrasada" com o ocorrido. "Eu me sinto arrasada por ele ter feito isso cm ela e comigo".

Brooks destacou que sua amiga não a culpou pelo ocorrido e, ao que tudo indica, mantiveram a amizade. Entretanto, ela não revelou se a amiga terminou o casamento ou perdoou o marido.