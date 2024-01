Deborah Secco relembra fora de Gio Ewbank para sexo a três: 'Não me quis'

Deborah Secco, 44, relembrou fora que levou de Giovanna Ewbank, 37, para sexo a três com seu marido, Hugo Moura, 33.

O que aconteceu

Secco disse que nunca havia cogitado orgia com Ewbank, até que a própria apresentadora brincou com a possibilidade. A atriz abordou o assunto em recente entrevista no PodCats.

"A Giovanna é uma moça que não me quis. Eu vou te falar que eu comecei a entrevista toda séria, mas quando eu vi que a possibilidade era real, esqueci que estava fazendo uma entrevista, falei 'acho que vou empenhar nessa conquista, porque ela é uma mulher que acho muito interessante'. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas ali, quando ela falou e tal, que eu pensei...", declarou.