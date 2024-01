BBB 24: Wanessa revela opções de voto e mira em 3 brothers; saiba quem

Wanessa concordou e disse que, após mirar em quem pretende votar, fica dando de cara com a pessoa. "Eu estou falando para você. Assim que eu mirei em quem eu vou votar, essas pessoas em quem eu mirei, parece que agora eu estou dando mais de cara, ficando mais de cara com elas, mais sozinhas com ela".

Brunet questionou quem são as opções de voto da artista, que revelou. "Luigi, Davi e Juninho". A modelo disse não ter opção. "Eu não tenho ninguém".

Wanessa disse acreditar que Rodriguinho, líder, vai indicar Davi, mas ponderou que o brother ainda pode ser imunizado pelo anjo.

Yasmin voltou a reclamar da falta de ter em quem votar. "Vou te falar sério, eu achei que aqui dentro essa parte de votar não era tão difícil assim. Eles tinham que colocar alguma dinâmica para a gente começar a desgostar das pessoas".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Rodriguinho vai indicar ao segundo Paredão? Resultado final 1 Davi 60,98%

2 Beatriz 25,39%

3 Isabelle 13,63% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo