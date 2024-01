Giovanna confessa que não quer fazer parte de triângulo amoroso no BBB 24

Giovanna percebeu um clima entre Nizam e Alane durante a festa do BBB 24 (Globo), e deu a entender que também estaria interessada no rapaz, sem citá-lo.

O que aconteceu?

A sister conversou com Yasmin Brunet sobre o assunto, e disse que não está interessada em uma dinâmica de triângulos amorosos. Ela chegou a comparar o que aconteceu com Diego Alemão, Iris Stefanelli e Fani Pacheco no BBB7.