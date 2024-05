Misterioso sinal de rádio vindo da Rússia intriga curiosos há 40 anos

Em 2010, foram registradas pausas na transmissão e sons de fundo que sugeriam movimentos na sala de emissão. Até fragmentos de "O Lago dos Cisnes" de Tchaikovsky foram transmitidos, alimentando especulações sobre uma possível mudança da rádio de Povarovo, a cerca de 60 quilômetros de Moscou, para outros locais na capital russa e em São Petersburgo.

Exploradores não autorizados que estiveram em Povarovo posteriormente teriam descoberto a base abandonada, junto com um livro de registros contendo detalhes de transmissões de 2005, conforme relatado pelo Gizmodo em 2016.

David Stupples, especialista em vigilância e reconhecimento espacial, explicou recentemente à Popular Mechanics que o propósito da emissora é manter a frequência disponível para o governo russo em caso de emergência. "Se não a usarem, alguém a roubará", disse. "A banda está tão saturada que as pessoas buscarão qualquer oportunidade para ter um canal próprio."

Durante todas essas décadas, a comunidade de amantes do rádio seguiu monitorando a frequência na tentativa de rastrear sua origem e decifrar qualquer mensagem. Em vão: o verdadeiro sentido da UVB-76 continua sendo um dos grandes enigmas do mundo do rádio.