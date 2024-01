Banco de sementes e sumérios: o que causou briga entre Yasmin e Luigi

Lucas Luigi se chateou com Yasmin Brunet depois de sentir que a sister do "BBB 24" "subestimou sua mente" enquanto ele falava sobre dois assuntos sérios: o "banco de sementes da Suíça" e os sumérios.

Em conversa com Wanessa Camargo e Maycon após a formação do paredão, o brother afirmou que votou na influenciadora depois de ela se mostrar impressionada com seu conhecimento sobre o assunto. "Sabe qual foi a frase que ela me soltou? 'Poxa, você sabe disso", disse.

O que são bancos de sementes?

Conhecidos como "cofres do fim do mundo", bancos de sementes tem como ideia manter cópias de espécies botânicas raras fora de seus locais de origem. Assim, as sementes podem ser reinseridas em biomas prejudicados por fatores climáticos, de urbanização desordenada ou de exploração agropecuária, as causas mais frequentes de extinção de espécies botânicas nas últimas décadas.