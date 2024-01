'A Sociedade da Neve': o que aconteceu com sobreviventes de tragédia?

Antonio Vizintín foi fundamental para o grupo no controle de suprimentos. Em aparições públicas, ele afirmou ter vivido uma segunda tragédia em 1991: a morte de sua esposa. Na época, ele passou a criar sozinho os dois filhos, de 10 e 8 anos. Ele voltou a se casar anos depois.

Roberto Canessa era estudante de medicina e cuidou dos feridos. Ele se especializou em cardiologia pediátrica —categoria pela qual recebeu três prêmios nacionais de medicina no Uruguai— e teve três filhos.

Carlitos Páez formou-se técnico agrícola e abriu uma consultoria de comunicação. O sobrevivente da tragédia também trabalhou como professor. Ele já escreveu dois livros em que fala sobre sua trajetória com o time de rúgbi e disse ter superado vícios em álcool e drogas.

Gustavo Zerbino continuou jogando rúgbi e chegou a defender seleção uruguaia. Atualmente dirige uma indústria química e realiza palestras motivacionais.

Dois sobreviventes morreram. Javier Methol morreu em 2005 em decorrência de um câncer. José Luis Inciarte, um dos líderes do grupo, morreu em julho de 2023. O último ainda colaborou com a produção do filme participando de entrevistas.