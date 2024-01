Mentira, corrupção, traições: por que ex-pastora do OnlyFans deixou igreja?

Ex-pastora deu exemplo de corrupção na igreja. "Tem aquela pessoa que está controlando o caixa e diz que a oferta deu R$ 400, mas, na verdade, deu R$ 500 e ela fica com o restante. [...] As pessoas acham que muitos pregadores famosos são santos, mas só estão ali pelo dinheiro. [...] O que mais me irrita é a hipocrisia."

Ela decidiu frequentar igreja após participar do Miss Bumbum e desfilar como musa da Acadêmicos do Tucuruvi em 2015. "Eles têm um poder grande de persuasão. Fui convencida de que estava cometendo um dos maiores pecados do mundo: mostrar o meu corpo e me expor. Fui parando e deixando trabalhos aos poucos."

Ana passou a vender conteúdo adulto por questões financeiras. "Sou uma mulher muito vaidosa, gosto de coisas boas. Viajar, comer no melhor restaurante, vestir uma boa roupa, por exemplo. Para o meu namorado me manter só com o salário dele, acho que não funcionaria. Gasto quase R$ 10 mil só o meu cabelo, mas não consigo ir ao salão todo mês."

Ex-pastora também deixou redes sociais quando se dedicou à igreja. "Na época, meu Instagram estava com quase 100 mil seguidores. Era muita gente. Apaguei tudo, deletei tudo. Pensei: 'Quero apenas servir a Deus. Não queri saber de nada que vem do mundo'. Foi o que fiz."