BBB 24: Giovanna trabalha desde os 12 anos e vive relacionamento aberto

A maceioense é assistente social e trabalha desde os 12 anos. Na infância, sua mãe catava sururu (uma espécie de molusco) para vender e alimentar a família. Giovanna já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia.

Está há dez anos com seu primeiro namorado, com quem tem um relacionamento aberto. Segundo o gshow, os dois moram juntos e se conhecem desde a adolescência. Wesley é a única pessoa que sabe de sua inscrição no BBB 24.

Giovanna se considera uma pessoa espaçosa e desatenta. Ela diz, porém, que não passará despercebida pelo programa porque "fala alto, é comunicativa, alto-astral, engraçada e muito transparente". Conta ainda que adora fofoca e não gosta de falta de higiene e de pessoas "sonsas, falsas ou preconceituosas".

O BBB é a minha única oportunidade de ter milhões na conta e saber se as pessoas gostam ou não de mim. Giovanna