BBB 24: Fernanda é confeiteira, modelo de lingerie e diz que está 'falida'

Ela é confeiteira e modelo fotográfica. Natural do Rio de Janeiro, mas moradora de Niterói (RJ), é muito ligada a arte. Além de cantar e dançar, já foi bailarina performática e faz lustres e luminárias, costura roupas, borda e cria peças de artesanato, segundo o gshow.

Diz que está falida depois da pandemia. Depois de crescer com seus cursos de confeitaria, usou todas as suas economias para montar uma estrutura para fazer bolos e oferecer cursos em casa. Ela diz que a pandemia frustrou todos seus planos: "Hoje eu estou falida e o dinheiro não volta".

Fernanda namora, mas já foi casada e tem dois filhos: Marcelo, 11, e Laura, 5. Ela diz que precisou se virar para sustentar a família depois que se separou do ex-marido, em um término "complicado" e, hoje, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas. A nova sister afirma que só ficaria com alguém no BBB se estivesse solteira.

Ela afirma que "até ser amada, será odiada" por sua personalidade forte e seu jeito "grosseiro". "Sou bondosa e sei lidar com as pessoas, mas o meu jeito de falar incomoda", diz.

As pessoas acham que sou uma menina qualquer, mas não sabem o que eu tenho aqui dentro. Sou o cavalo pangaré que ganha a corrida. Fernanda, em entrevista ao gshow