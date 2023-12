Gaby Amarantos sobre Pitty: 'Mulher branca questiona trampo memorável'

A cantora disse que "não dá certo" tentar ter ideias mais profundas na rede social e que, por isso, apagou o post. "Não sei porque tento. Apago mesmo, por motivos de sem tempo irmão", escreveu Pitty no X.

geralmente quando se tenta uma ideia mais profunda ou delicada por aqui, nunca dá certo. não sei pq tento. apago mesmo, por motivos de sem tempo irmão.



to faxinando a casa pro ano novo que é o melhor que eu faço agora com o mais precioso que a gente tem: tempo. -- ??PITTY?? (@Pitty) December 27, 2023

No post apagado, Pitty disse que Beyoncé "fez a irmã Dulce" e afirmou estar há 20 anos "com esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo". Fãs deduziram que a cantora baiana criticou os projetos filantrópicos de Beyoncé no Brasil.

A BeyGOOD, instituição filantrópica de Beyoncé, existe há uma década. A organização apoia a CUFA (Central Única das Favelas) no Brasil. No mês passado, a BeyGOOD anunciou bolsas e subsídios financeiros para pequenos empreendedores negros do Brasil e do continente africano.

Pitty foi criticada após o posicionamento. O nome da cantora, de Beyoncé e de Manu Gavassi foram parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).