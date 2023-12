Paola Carosella reage a boato de substituir Ana Maria Braga e diz se é bi

A argentina naturalizada brasileira reagiu aos boatos de que irá substituir Ana Maria Braga no Mais você, a partir de 2024. O rumor surgiu no início deste ano, quando ela apareceu no programa matinal da colega de profissão, da qual diz ser fã. "É impossível substituir Ana Maria Braga", afirma Paola, que atualmente é apresentadora no GNT, com o programa Alma de cozinheira.

"Tenho uma teoria de que inventaram isso porque é tão revoltante que tenha uma argentina para substituir a Ana Maria Braga, que com certeza ia dar ibope", brinca a ex-jurada do MasterChef Brasil.

O assunto surge depois de Antonio Tabet ler o comentário de um usuário do X (antigo Twitter) que questiona se Paola estaria disposta a "entrevistar os estrupícios" eliminados no BBB, como faz Ana Maria Braga. "Eu me divertiria entrevistando estrupícios", brinca Paola. "Mas não me vejo substituindo a Ana Maria Braga, porque não vejo ninguém substituindo a Ana Maria Braga."