OnlyFans e Privacy: conheça os ex-BBBs que apostam em conteúdo adulto

Hadson Nery e Lucas Gallina (BBB 20)

Lucas Gallina pensa em parceria com Hadson Nery em plataforma adulta Imagem: Instagram/Reprodução

Os ex-brothers e amigos também se lançaram no Privacy, indicando até uma possível parceria nos conteúdos do site adulto.

Hadson ainda anunciou que vende fotos íntimas por R$ 199, ressaltando que é a chance de conferir o "grandão sem medo, de outras formas e por outros ângulos".

Clara Aguilar (BBB 14)

A ex-BBB Clara Aguilar já disponibilizou desconto na venda de conteúdos adultos Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-sister investiu na plataforma adulta e confessou em papo com o UOL, em 2020: "Dá para ganhar no mínimo R$ 3 mil, R$ 4 mil. Tem menina que ganha R$ 25 mil por mês. Quando eu fazia site gringo, cheguei a ganhar US$ 20 mil por mês (na cotação atual, mais de R$ 98 mil)."