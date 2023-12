Zé Neto aparece pela 1ª vez após acidente: 'Do carro, não sobrou nada'

A Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente com colisão lateral entre veículos contou com cinco vítimas. Além de Zé Neto, outra pessoa também se machucou gravemente. As outras três tratam ferimentos leves — uma delas é menor de idade, segundo informações preliminares da PRF.

O Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo foi acionado para atender a ocorrência.