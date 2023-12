Ele fez sucesso nos anos 80, teve filho com Fontenelle e morreu executado

O ator Fernando Almeida (1974- 2004) fez sucesso com a novela das 6 "Livre Para Voar", quando ainda tinha 10 anos. A dobradinha com Tony Ramos caiu nas graças do público em 1984 e, agora, pode ser revista no Globoplay dentro do Projeto Resgate.

Vindo de família humilde, ele participou de outros sucessos na TV, mas teve um fim trágico marcado pela violência na periferia do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 29 após ser executado com dois tiros na nuca em um ponto de ônibus na Avenida Brasil, na altura de Realengo.

Ele deixou um filho, Samuel, com 7 anos na época, fruto do relacionamento com a atriz Antonia Fontenelle. Ela, inclusive, relembrou a morte em entrevista a um podcast no ano passado.