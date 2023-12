Paul McCartney é a prova de que quando um Beatle fala, você deve escutar

Este foi o segundo show da turnê "Got Back" em São Paulo e, o artista deixa muito claro, a todo momento, seu amor pelo país. Não à toa, ele encerra a série de shows em solo brasileiro, com uma apresentação no Maracanã, no Rio, no próximo dia 16, que será transmitida ao vivo no Disney+.

A todo o tempo, Paul McCartney se comunica com o público, mas nem sempre com palavras. Ele é o tipo de artista que consegue, por meio de gestos e carisma, se comunicar com todos. Sim, ele é um Beatle, mas ele faz você se sentir em casa.

Paul McCartney faz show de sua turnê no Allianz Parque Imagem: Manu Scarpa/Brazil News

Para os fãs do quarteto britânico, o show foi recheado de hits, como "Got to Get You Into My Life", "Getting Better", "I've Just Seen a Face", "Love Me Do" e "Something".

Ele também tocou "I've Got a Feeling", que contou com a participação virtual de John Lennon. Já para aqueles que são entusiastas das canções solos de McCartney, houve o já conhecido show de luzes e fogos em "Live and Let Die" e outras músicas, como "Letting Go", "Come On To Me", "Let Me Roll It" e "My Valentine".

O baixista de 81 anos mostrou, mais uma vez, que sabe ainda como comandar uma apresentação, sem deixar que o cansaço o deixe abatido. Ele dá uma aula às novas gerações de músicos de como se fazer um show de qualidade e mostra que, mesmo sendo uma das pessoas mais icônicas de todo o mundo, é preciso ir além de apenas se apoiar em sua fama.