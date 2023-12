Modelo diz que Leonardo DiCaprio 'se veste mal e fede' em baladas

A modelo Jordan Emanuel, 28, afirmou que Leonardo DiCaprio, 49, "tem aparência de sujinho e fede" em suas idas a baladas.

Em entrevista ao podcast "Virtual Reali-Tea", do Page Six, Jordan relembrou suas vivências com o ator na vida noturna de Nova York, Estados Unidos. Ela já trabalhou como garçonete em bares e baladas da cidade — entre eles o Cipriani Socialista, lugar frequentado pelo astro.

Jordan confirmou que chegou a encontrar com DiCaprio na época: "Várias vezes, eu costumava atendê-lo."