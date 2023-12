Marcos Mion e Paulinho Vilhena mostram tatuagens que fizeram juntos

Em participação no Caldeirão com Mion (Globo), Marcos Mion e Paulinho Vilhena revelaram que anos atrás, quando contracenaram juntos no seriado Sandy & Junior (Globo), fizeram tatuagens juntos.

Amizade de anos. "Eu e o Paulinho temos muita história. A gente começou junto na televisão, o nosso primeiro trabalho foi fazendo Sandy & Junior. Vivemos um ano mágico, intenso. Tão intenso que rendeu até tatuagem", disse o apresentador.

Os dois, então, mostraram que fizeram tatuagens diferentes, mas no mesmo lugar do pé direito. "A gente meteu os rebeldes, né?", brincou Paulinho.