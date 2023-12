José Loreto diz que tentou barrar entrada de Leonardo DiCaprio em boate

José Loreto, 39, confessou que tentou barrar entrada de Leonardo DiCaprio em área vip de boate. O ator contou sobre o caso no programa "Te Vejo no After" na noite desta sexta-feira (8).

O ator afirmou que o caso aconteceu quando ele trabalhava como segurança em uma boate em Hollywood, nos EUA. "Aí chegou a Gisele Bündchen, o Leonardo DiCaprio e aí aquele vuco vuco. Me botaram na porta da área vip e me falaram: 'Checa, quem tem pulseira entra, quem não tem pulseira não entra'. Aí eu vi o Leo vindo em slow motion sem pulseira e falei: 'you can't pass' (você não pode passar)", contou ele.

No entanto, ele lembrou que outro segurança mediou a situação rapidamente e quem saiu na pior foi Loreto. "Antes de eu terminar a frase, veio um segurança maior e me tirou de lá na hora. Era réveillon, eu ganhava 6 dólares a hora, voltei pro Brasil e agora to ganhando em real", brincou ele.