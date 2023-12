Irmã de Bruna Biancardi detalha mudanças em rotina da família após assalto

Bianca Biancardi, irmã da influenciadora Bruna Biancardi, revelou que deixou de postar fotos de itens de luxo após a casa dos pais ser invadida por criminosos em Cotia (SP).

O que aconteceu

A nutricionista contou que a família adotou um comportamento mais discreto nas redes sociais após o crime. "A gente posta muito pouco do que a gente faz no dia a dia [...] Comprou uma bolsa? Não posto, porque tem gente de olho", explicou a jovem, por meio do Instagram.