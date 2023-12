Saulo Poncio acumula boatos de traições, escândalos e acusação de estupro

Ele foi alvo de diversas acusações de traição no período em que estava casado com a influenciadora Gabi Brandt. O ex-casal tem três filhos: Davi, 4, Henri, 2, e Beni, de 4 meses.

Em 2021, ele teria aproveitado uma festa na casa do jogador Neymar Jr. acompanhado por três mulheres diferentes. À época, no entanto, a assessoria do ex-vocalista do Um44k negou as informações.

O músico foi acusado de agressão e estupro pela influenciado Brenda Monique. A agressão sexual teria acontecido em 2020 contra a também influenciadora Laura Araujo. Ele não se manifestou publicamente sobre as acusações.

O episódio teria acontecido em uma casa onde ocorria uma festa. O suspeito seria um rapaz "de nome Saulo", que a agarrou à força, contra sua vontade, levando-a para um dos cômodos da casa. Splash entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que confirmou que a ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon) e encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca).