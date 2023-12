R$ 75 milhões: Shakira gastará fortuna só para levar carros de luxo aos EUA

Shakira se mudou da Espanha para os Estados Unidos após ter se divorciado do ex-jogador do Barcelona Gerard Piqué. No entanto, a frota de carros da cantora colombiana continua no Velho Continente. E trazer para a América custará caro.

O que aconteceu

Segundo o jornal colombiano El Tiempo, Shakira terá que desembolsar US$ 15,2 milhões ( cerca de R$ 75 mi na cotação atual) para transportar os carros da Espanha para os Estados Unidos.