Ingresso já custa salário mínimo, mas Brasil segue forte no show business

O único festival que derruba o Rock in Rio nos preços é o I Wanna Be Tour. Trata-se, porém, de um evento temático, voltado ao público emo, que teve os ingressos esgotados em São Paulo ao preço de R$ 650 o mais caro.

Vale dizer que todos os grandes festivais brasileiros brigam por atrações não só entre si, mas também com festivais no exterior, que também precisam encher seus lineups com os artistas mais pedidos pelo público. Entram aqui os fatores cachê oferecido, interesse de vir e, principalmente, disponibilidade frente a tantos convites.

Turnês solo

Levantamento feito por Splash mostra também que os shows individuais internacionais, as chamadas turnês solo, em que o artista não passa por festivais, já têm valores próximos a um salário mínimo. No caso de Andrea Bocelli, um salário não paga nem a metade da inteira do ingresso mais próximo do palco, que custa R$ 4.620. O tenor vem ao Brasil em maio e canta para plateia com o público sentado.

Outros shows, na linha do pop ou do rock, chegam próximos a R$ 1.000 —ou até passam— a inteira do ingresso para o setor mais cobiçado: a Pista Premium, que dá possibilidade ao fã de tentar ficar próximo do palco, a famosa "grade". Mas aqui o preço dos ingressos continua obedecendo uma dinâmica em que atrações não tão badaladas custam menos. É o caso do Westlife, boyband meio esquecida do final dos anos 1990, que vem ao Brasil no ano que vem e tem ingresso mais caro a R$ 720.

Se ainda parece alto o valor, é bem mais baixo que os ingressos para atrações como Louis Tomlinson, cantor que virou uma febre no país, a R$ 1.000; ou o grupo de k-pop Twice, outro bombado aqui, por R$ 920. Mesmo o veterano Tom Jones, um dos maiores cantores vivos da música pop norte-americana, porém não tão conhecido entre a nova geração de fãs de música como Elton John e Rod Stewart, por exemplo, honra seu currículo e cachê com a entrada mais cobiçada a R$ 980.