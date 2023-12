Influencer de bolos realistas comenta pedidos inusitados: 'Pir*cona'

Vivi Cake, apresentadora do SBT e influencer conhecida por fazer bolos hiperrealistas, conta no podcast 'Inteligência Ltda.' os pedidos inusitados que já recebeu na época que ainda vendia doces.

Formato de pênis: "Já fiz de todos os tamanhos, formatos e cores. A mulherada é bem direta, fala que quer uma pirocona mesmo (risos). Despedida de solteira era quando mais rolava esses pedidos".