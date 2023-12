Ator de 'Love Story' e 'Lua de Papel' morre aos 82 anos

No Instagram, o filho do ator lamentou a morte do pai. "Essa é a coisa mais difícil que eu já tive que falar, mas aqui vamos nós. Meu pai morreu hoje, com seu amável time ao lado dele dando apoio e amor, como ele desejava", disse Patrick.

"Isso será muito difícil para nós. Ryan causou um grande impacto, por isso será difícil sem ele. Haverá um grande vazio em nossas vidas", afirmou.

Ele namorou com cantoras famosas, por exemplo, Diana Ross e Barbra Streisand, mas relacionamento mais duradouro foi com Farrah Fawcett, com quem esteve durante 17 anos. A relação foi marcada por casos de abuso e agressão sexual. O ator enfrentou dependência de drogas e álcool.

Além de Patrick, Ryan deixa mais três filhos e cinco netos.