Vaca faz cocô e peão brinca com imprevisto com bezerro: 'Foi batizado'

A vaca Mimosa fez cocô no corredor e incomodou Alicia X novamente em A Fazenda 2023 (Record). No entanto, um peão brincou com a situação e deu risada do animal.

Após a peoa reclamar do que havia acontecido, Cezar reparou em um detalhe e Henrique indicou que o bezerro Bernardo tinha sido batizado.

Alicia: "Ela está de brincadeira com a nossa cara, ela cagou no corredor."

Cezar: "Cagou na cabeça do Bernardo."

Henrique: "Ele foi batizado, igual o Simba, do Rei Leão."

No filme da Disney, o filhote de Leão é pintado na cabeça com tinta e apresentado aos outros animais. No reality, o bezerro estava sujo de cocô da vaca na cabeça e o peão não deixou a brincadeira passar batida.

