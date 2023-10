Vaca surpreende Alicia, que se irrita e berra: 'Qual é a necessidade?'

A vaca fez cocô no estábulo de A Fazenda 2023 (Record) e irritou Alicia X, que estava no trato do animal. A peoa gritou e reclamou de ter que limpar tudo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Alicia: "Você cagou em tudo."

Alicia: "Agora para de comer. Cagou tudo aqui."

Alicia: "A bicha cagou em tudo. Fala para mim, qual é a necessidade?"

Alicia: "A gente sai da m*rda, mas a m*rda não sai da gente."

Alicia: "Foi a cagada do ano."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve voltar em uma repescagem? Resultado parcial Total de 361 votos 31,02% Nathalia Valente imagem: Reprodução/PlayPlus 4,99% Laranjinha imagem: Reprodução/PlayPlus 63,99% Cariúcha imagem: Reprodução/PlayPlus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 361 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados