Quem a Fazendeira Jenny deve indicar para a 5ª roça de A Fazenda 15?

A quinta roça de A Fazenda 2023 (Record) será formada no programa ao vivo desta terça-feira (24). Jenny Miranda, a Fazendeira, terá o poder de indicar um peão direto para os banquinhos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem Jenny deve indicar?

No último sábado (21), no Rancho do Fazendeiro, Jenny comentou com Lily, Simioni e WL sobre a sua roça dos sonhos.

"Se o lampião for nosso, eu queria uma roça com Cezar Black, Lucas, Kally e André. Sei que o André volta, certeza! Ele seria mais estratégico para eliminar um dos outros três", disse.

Já na segunda-feira (23), em um papo com Radamés e Black, Jenny afirmou que Lucas provavelmente será a sua opção de voto.

"Vou votar dentro do que eu acho que a pessoa fez e pensando em como ela está lá fora... Pensando como se eu estivesse assistindo. [...] Se ele não sair, show. Mas fazer o que? Vou dentro do que eu acho como telespectadora, jogadora e ser humano", indicou a Fazendeira.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Com expulsão de Sheherazade quem é o favorito da edição? Enquete encerrada Total de 28513 votos 36,44% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 29,72% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 8,48% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 8,20% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 6,33% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 4,31% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record 2,13% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 1,99% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,82% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,82% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,23% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,18% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,09% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,06% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,06% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,06% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 0,05% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,04% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 28513 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados