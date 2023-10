Alicia acorda nervosa com o trato da vaca: 'Será que eu estou louca?'

De madrugada, Alicia X acordou nervosa achando que o sinal sonoro para cuidar da vaca tinha tocado em A Fazenda 2023 (Record).

Ao ver Márcia Fu na cozinha, a participante do Paiol perguntou se o sinal havia tocado mesmo.

Alicia: "Ai, meu Deus, será que tocou?"

Alicia: "Será que eu estou louca e não tocou ainda, Márcia?"

A peoa levantou por volta das 3 horas da manhã e o toque do animal ocorre normalmente às 7 horas da manhã.

Após acordar no horário normal, contou para Cezar que tinha levantado antes, achando que a produção tinha tocado o sinal e ela não tinha ouvido. O aliado também comentou que acordou antes achando que estava no horário de cuidar do animal.

