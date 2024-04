Summer Breeze: Hammerfall e o templário que veio de longe - no caso, o Acre

"Logo que fiquei sabendo que o Hammerfall viria, tratei de me preparar - e olha que é preciso se planejar com muita antecedência para vir do Acre para cá, é como se eu fizesse uma viagem internacional", diz João Henrique Miranda, 30 anos, servidor público que enfrentou cinco horas de avião muitas vezes com parada em Brasília ou Porto Velho (RO) para vir do Acre para São Paulo e assistir sua banda preferida, a sueca Hammerfall, uma das atrações principais do festival Summer Breeze Brasil.

A banda de power metal, formada em 1993, já passou por algumas mudanças de formação, mas hoje conta com o vocalista Joacim Cans, Oscar Dronjak na guitarra solo, Pontus Norgren na guitarra base, Redrik Larsson no baixo e David Wallin na bateria. Flertando com o metal tradicional e acrescentando algumas pitadas de hard rock, o grupo é presença constante nos festivais europeus de verão, fazendo sucesso com suas canções da mais pura, plena e épica exaltação ao estilo de vida metálico.

"Eu acompanho o Hammerfall já desde 2014 em muitos lugares do Brasil. Desde que eu consegui bancar minhas viagens, guardo dinheiro pra vê-los", diz. "Essa vai ser a terceira vez. Já peguei a baqueta do baterista, tenho foto com o guitarrista, são eles que me chamam para cá", justifica.