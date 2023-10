Kally termina namoro em A Fazenda 2023; ex apaga fotos com peoa

Na tarde de domingo (22), Kally Fonseca disse que o namoro chegou ao fim em A Fazenda 2023 (RecordTV). Depois disso, o músico Alencar William apagou as fotos e qualquer menção à peoa em seu Instagram.

A cantora disse para Lucas sobre o término: "Eu já queria terminar. Não queria que fosse aqui, mas aconteceu. Eu já vinha tendo um relacionamento abusivo em relação a palavras, entre outras coisas. Eu quero que ele fique bem lá fora".

Na noite de sábado (21), a cantora se abriu com Alicia X e revelou que tem sentimentos por Cezar Black: "Ele me trata bem, sei lá, alguma coisa, talvez nem seja isso, talvez seja alguma coisa da minha cabeça".

Ela também contou que seu namoro aqui fora já não ia bem: "Eu participei de um programa com ele e as pessoas viram. Eu fui atacada, porque ele foi muito grosso comigo, ele derrubou o nosso abrigo lá. Teve muita coisa que aconteceu que eu vi que não queria mais ele e fiquei guardando, sem saber o que fazer, e de repente eu entro aqui".

O homem com quem a peoa se relacionava fora da casa é o cantor, compositor, empresário e músico Alencar William. Os dois juntos participaram da quarta temporada do reality show Se Sobreviver, Case (Multishow), do qual saíram campeões.

Anteriormente, Alencar declarava torcida por Kally em sua bio no Instagram. Ele também compartilhava várias fotos e vídeos com a cantora.

Agora, o compositor tirou todas as publicações com a loira de suas redes sociais. Na descrição do seu Instagram está escrito apenas "Cantor, compositor e empresário", não há mais torcida declarada para Fonseca.

Alencar William ainda não falou publicamente sobre o término da relação com Kally. Desde as falas da peoa sobre o relacionamento, não há nenhuma nova postagem nas redes sociais do cantor.

A Fazenda 2023: Instagram de Alencar William antes do término com Kally Imagem: Reprodução/Instagram

A Fazenda 2023: Instagram de Alencar após Kally declarar término Imagem: Reprodução/Instagram