A Fazenda: Kally admite sentimentos por Cezar, mas tem namorado; saiba quem

Ontem, em A Fazenda 2023 (RecordTV), Kally Fonseca chorou ao confessar ter sentimentos por Cezar Black. A cantora, que tem um relacionamento fora do reality show, disse que não sente falta do cônjuge e que os dois vêm enfrentando problemas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Kally: "Eu participei de um programa com ele e as pessoas viram. Eu fui atacada, porque ele foi muito grosso comigo, ele derrubou o nosso abrigo lá. Teve muita coisa que aconteceu que eu vi que não queria mais ele e fiquei guardado, sem saber o que fazer, e de repente eu entro aqui".

Mas afinal, quem é o namorado de Kally?

O homem com quem a peoa se relaciona fora da casa é o cantor, compositor, empresário e músico Alencar William. Assim como Kally, ele também é natural Natal (Rio Grande do Norte). Eles começaram o namoro há mais de três anos.

Alencar também foi vencedor da 4ª temporada de "Se Sobreviver, Case" (Multishow), o qual participou com Kally. No programa, casais precisam se despir de suas roupas e acampar no meio da mata atlântica por 21 dias, com apenas uma caixa de itens básicos para sobrevivência.

Como citado durante o desabafo de Kally, Alencar protagonizou uma cena polêmica no reality quando, em uma discussão, se exaltou e destruiu o espaço onde o casal se abrigava, além de todos os suprimentos que os mantinham.

O momento em que o namorado da Kally quebrou o abrigo deles no "Sobreviver Case" #AFazenda



🎥 Multishow pic.twitter.com/Sk0jmpOZ26 -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 21, 2023

Apesar disso, os dois se reconciliaram e concluíram o reality show juntos.