Kally chora ao confessar sentimentos por Black em A Fazenda 2023

Na noite de sábado (21), Kally chorou ao conversar com Alicia X em A Fazenda 2023 (RecordTV) sobre seus sentimentos por Cezar Black e confessa que seu relacionamento aqui fora não vai bem.

Na madrugada, após a festa, a loira tentou dormir ao lado do peão vestindo apenas calcinha e sutiã. O ex-BBB, no entanto, deixou a cama e foi deitar na sala.

Agora, a cantora conta para Alicia que está confusa quanto a seus sentimentos por Black: "Ele me trata bem, sei lá, alguma coisa, talvez nem seja isso, talvez seja alguma coisa da minha cabeça".

Ela diz que tenta sentir saudade do namorado, que está aqui fora, mas não consegue: "Eu fiquei incomodada comigo porque eu tava querendo uma forma de ficar sentido saudade, de lembrar, e eu não consigo".

X aconselha a amiga: "´Você tá sensível! Aqui a gente fica sensível, carente, triste, se sente sozinho. Quando um amigo que traz acolhimento, é normal que isso aconteça".

Kally relembra o reality Se Sobreviver Case, do Multishow, onde participou com o namorado: "Eu participei de um programa com ele e as pessoas viram. Eu fui atacada, porque ele foi muito grosso comigo, ele derrubou o nosso abrigo lá. Teve muita coisa que aconteceu que eu vi que não queria mais ele e fiquei guardado, sem saber o que fazer, e de repente eu entro aqui".

Alicia sugere que Fonseca converse com Black: "É importante você conversar sobre isso. Não precisa ser agora, não precisa ser hoje, no momento que você achar que cabe, sabe? Pra você, pra sua imagem, que tá passando lá fora e a gente não sabe como. Então senta e conta 'eu tô num relacionamento abusivo, difícil, eu tava querendo acabar e não sabia como, chegou aqui eu tô vulnerável, tô sensível, encontei alguém que me trata bem e confundi as situações.' Amiga, você não é um monstro por causa disso!