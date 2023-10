Confinada em A Fazenda, Kally termina namoro e diz que sofria abusos

Kally Fonseca, que mantinha um relacionamento com o músico Alencar William, disse que o namoro chegou ao fim hoje em A Fazenda 2023 (RecordTV). A cantora desabafou com Lucas Souza e disse que percebeu que não era bem tratada pelo agora ex.

Kally disse que percebeu que deveria terminar o namoro quando viu que Cezar Black, por quem ela confessou ter sentimentos, a tratava com mais carinho e respeito.

Kally: "Eu comecei a sentir uma coisa diferente. Eu estava agoniada, porque eu já vinha sentindo uma coisa diferente. O jeito dele [Cezar], de [perguntar] 'já tomou remédio?', essas coisas, sabe? Eu não estava entendendo nada, mas agora eu entendo que é por ter essa carência desse cuidado, sabe?".

Lucas: "Que você não tinha".

Kally: "Não do jeito que eu mereço".

A peoa reforçou que não gostaria de acabar o relacionamento desta maneira, enquanto ela está distante e sem contato com Alencar, mas não conseguiu conter seus sentimentos.

Kally: "Não sabia mais como esconder o que eu queria botar pra fora. Estava com medo por [o término] não ser da forma como eu queria, lá fora, conversando com ele. Mas aqui é vida real. Não tem como fingir uma coisa que você sente".

Kally: "Eu já queria terminar. Não queria que fosse aqui, mas aconteceu. Eu já vinha tendo um relacionamento abusivo em relação a palavras, entre outras coisas. Eu quero que ele fique bem lá fora".